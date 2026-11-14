Belgio-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League
Dopo il successo sulla Francia, nell'ultima giornata della fase a gironi della Lega A di Nations League l'Italia fa visita al Belgio. Gli azzurri sono in testa al girone con 10 punti, a pari merito con la nazionale di Zidane (che è dietro negli scontri diretti) e +1 sui Diavoli Rossi che hanno battuto la Turchia. Il passaggio del turno, a dir poco insperato dopo il ko col Belgio all'Olimpico nella prima giornata, è vicino ma ancora tutto da conquistare per la nazionale di Mancini, che ha a disposizione due risultati su tre: con la vittoria sarebbe certa del primo posto, il pareggio basterebbe lo stesso, mentre in caso di sconfitta il rischio playout è concreto.
Belgio-Italia: quando e dove vederla
Belgio-Italia si giocherà domenica 15 novembre alle 20:45 allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.
Belgio-Italia: probabili formazioni
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: van Bommel.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.
Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan, Rossland. Quarto ufficiale: Kringstad. Var: Dingert. Avar: Hagenes.
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