Belgio-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League

Dopo il successo sulla Francia, nell'ultima giornata della fase a gironi della Lega A di Nations League l'Italia fa visita al Belgio. Gli azzurri sono in testa al girone con 10 punti, a pari merito con la nazionale di Zidane (che è dietro negli scontri diretti) e +1 sui Diavoli Rossi che hanno battuto la Turchia. Il passaggio del turno, a dir poco insperato dopo il ko col Belgio all'Olimpico nella prima giornata, è vicino ma ancora tutto da conquistare per la nazionale di Mancini, che ha a disposizione due risultati su tre: con la vittoria sarebbe certa del primo posto, il pareggio basterebbe lo stesso, mentre in caso di sconfitta il rischio playout è concreto.