Zhegrova non punge, il Kosovo pareggia contro Israele: cosa cambia in Nations League
Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Kosovo e Israele valida per la 5ª giornata di Nations League. Al Fadil Vokrri di Pristina, Zhegrova e compagni raccolgono un altro punto dopo il pareggio interno con l'Austria della giornata precedente (1-1). Schierato titolare, l'attaccante bianconero - che in nazionale è chiamato farsi carico dell'attacco dopo essere rimasto intrappolato nelle gerarchie di Spalletti - ha poi lasciato il posto a Kacuri all'81' minuto di gioco. La selezione di Foda, che lascia Pristina in 10 causa espulsione di Hodza al 67', rientra così con 6 punti nella classifica del girone 3 della Lega B, con Austria e Irlanda, che in cassifica contano rispettivamente 8 e 5 punti, attese alle 20.45 di sabato 14 alla Raiffeisen Arena di Linz.
Nations League, 5ª giornata: gli altri incontri
Fra gli altri incontri di giornata, la Bosnia di Alajbegovic è impegnata sul campo della Svezia, il Portogallo campione in carica riceve la Danimarca di Hojlund, mentre la Norvegia di Haaland e Sorloth (l'attaccante dei colchoneros resta in orbita Juve) sfida in casa il Galles. Questi invece gli altri incontri validi per il penultimo appuntamento di Nations League: Georgia-Ungheria, Romania-Polonia e Irlanda del Nord-Ucraina.
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