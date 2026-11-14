Tris Norvegia al Galles: Nusa apre le danze, Haaland chiude. Ungheria ok con la Georgia

OSLO (Norvegia) - Nel Gruppo 4 di Lega A della Nations League, la Norvegia torna a rilanciarsi per un posto nei quarti di finale, superando per 3-1 il Galles ad Oslo. Nei primi venti minuti è spettacolo con occasioni da una parte e dall'altra: Heggem e Aasgaard vanno vicino al gol per gli scandinavi, due volte James per i dragoni, ma il risultato resta bloccato all'intervallo. Al 60' ci pensa Nusa a sbloccarla, facendo esplodere il pubblico di Oslo con un destro dal limite che si infila alle spalle di Darlow. Solbakken manda dentro anche Schjelderup che al 68' firma il raddoppio trasformando a porta vuota un assist perfetto di Haaland. Selvik blinda la porta sul tentativo di Ampadu al 76', ma al 79' Brooks riesce a dimezzare lo svantaggio con uno splendido tocco sotto davanti al portiere norvegese. Il Galles prova a spingere, ma all'87' è Haaland dal dischetto a chiudere i conti con il 3-1. Gli uomini di Bellamy chiuderanno all'ultimo posto, ma sperano ancora nello spareggio senza retrocessione diretta.