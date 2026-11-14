Alajbegovic, l'assist non basta: Bosnia ko. Tonfo Portogallo alla prima post Ronaldo

Il gioiello Juve ispisa, ma vince la Svezia. Nella notte dell'omaggio a CR7 brilla la Danimarca, poker e doppietta di Hojlund
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Pubblicato il 14.11.2026, 22:47

3 min

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BRAGA (Portogallo) - Nella notte dell'omaggio a Cristiano Ronaldo dopo l'addio alla Nazionale, tonfo casalingo del Portogallo di Jorge Jesus contro la Danimarca. I lusitani, già qualificati ai quarti, crollano a Braga sotto i colpi della nazionale danese che ora si giocherà il tutto per tutto per la qualificazione con la Norvegia nello scontro diretto all'ultimo atto. Ingresso in campo con la maglia di numero 7 di CR7 per la nazionale portoghese, poi al minuto 7 l'applauso di tutto il pubblico di Braga, ma all'intervallo vanno avanti i danesi con il rigore di Hojbjerg procurato con un fallo di mano di Ruben Dias su colpo di testa di Hojlund. E proprio l'attaccante del Napoli diventa il protagonista ad inizio ripresa: prima un sinistro al volo sul primo palo, poi il destro sul secondo dopo un dribbling netto su Renato Veiga per la doppietta e il tris Danimarca. Al 75' arriva anche il poker di Andersen che chiude i conti e rovina la serata al pubblico lusitano, in buona parte uscito prima dallo stadio e capace di perdersi l'1-4 finale di Bernardo Silva al 93'

L'assist di Alajbegovic non basta

Stacca il pass per la qualificazione diretta in Lega A, la Svezia che si porta a casa uno spettacolare 3-2 a Solna contro la Bosnia. Al 7' la Svezia è già sopra di due: apre Svensson di testa, raddoppia Gyokeres su rigore. L'attaccante dell'Arsenal prima dell'intervallo cala il tris e la doppietta, anche questa volta con rigore, ma ad inizio ripresa gli uomini di Barbarez accorciano con la rete di Gigovic e riaprono tutto al 63' con il corner di Alajbegovic pennellato sul primo palo per la deviazione di Kolasinac. Il gioiello della Juve ispira i tentativi per il pari, ma la difesa scandinava resiste e conquista tre punti. Per la Bosnia arriva comunque la certezza dello spareggio per il salto di categoria grazie al successo interno della Romania con la Polonia. Sblocca Cicaldau al 68', con una deviazione di Kiwior a spiazzare Dragowski, e raddoppia subito Man, su assist di Birligea. Regula riaccende le speranze polacche in quel di Bucarest, ma è troppo tardi.

Zhegrova ringrazia

Nel Gruppo 2 l'Irlanda del Nord supera di misura l'Ucraina a Belfast e si giocherà il primo posto con l'Ungheria nel testa a testa dell'ultimo turno. Decide al 68' Devlin con un bolide da fuori area che sorprende Trubin. Nel Gruppo 3 l'Austria si prende la qualificazione in Lega vincendo contro l'Irlanda a Linz grazie alla firma di Kalajdzic al 78'. Ringrazia il Kosovo di Zhegrova che resta secondo e si giocherà la possibilità dello spareggio promozione nell'ultimo turno proprio contro l'Irlanda.

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