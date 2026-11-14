Alajbegovic, l'assist non basta: Bosnia ko. Tonfo Portogallo alla prima post Ronaldo
L'assist di Alajbegovic non basta
Stacca il pass per la qualificazione diretta in Lega A, la Svezia che si porta a casa uno spettacolare 3-2 a Solna contro la Bosnia. Al 7' la Svezia è già sopra di due: apre Svensson di testa, raddoppia Gyokeres su rigore. L'attaccante dell'Arsenal prima dell'intervallo cala il tris e la doppietta, anche questa volta con rigore, ma ad inizio ripresa gli uomini di Barbarez accorciano con la rete di Gigovic e riaprono tutto al 63' con il corner di Alajbegovic pennellato sul primo palo per la deviazione di Kolasinac. Il gioiello della Juve ispira i tentativi per il pari, ma la difesa scandinava resiste e conquista tre punti. Per la Bosnia arriva comunque la certezza dello spareggio per il salto di categoria grazie al successo interno della Romania con la Polonia. Sblocca Cicaldau al 68', con una deviazione di Kiwior a spiazzare Dragowski, e raddoppia subito Man, su assist di Birligea. Regula riaccende le speranze polacche in quel di Bucarest, ma è troppo tardi.
Zhegrova ringrazia
Nel Gruppo 2 l'Irlanda del Nord supera di misura l'Ucraina a Belfast e si giocherà il primo posto con l'Ungheria nel testa a testa dell'ultimo turno. Decide al 68' Devlin con un bolide da fuori area che sorprende Trubin. Nel Gruppo 3 l'Austria si prende la qualificazione in Lega vincendo contro l'Irlanda a Linz grazie alla firma di Kalajdzic al 78'. Ringrazia il Kosovo di Zhegrova che resta secondo e si giocherà la possibilità dello spareggio promozione nell'ultimo turno proprio contro l'Irlanda.
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