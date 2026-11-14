Alajbegovic, l'assist non basta: Bosnia ko. Tonfo Portogallo alla prima post Ronaldo

L'assist di Alajbegovic non basta

I lusitani, già qualificati ai quarti, . Ingresso in campo con la maglia di numero 7 di CR7 per la nazionale portoghese, poi al minuto 7 l'applauso di tutto il pubblico di Braga, ma all'intervallo vanno avanti i danesi conE proprio l'attaccante del Napoli diventa il protagonista ad inizio ripresa: prima un sinistro al volo sul primo palo, poi il destro sul secondo dopo un dribbling netto su

Stacca il pass per la qualificazione diretta in Lega A, la Svezia che si porta a casa uno spettacolare 3-2 a Solna contro la Bosnia. Al 7' la Svezia è già sopra di due: apre Svensson di testa, raddoppia Gyokeres su rigore. L'attaccante dell'Arsenal prima dell'intervallo cala il tris e la doppietta, anche questa volta con rigore, ma ad inizio ripresa gli uomini di Barbarez accorciano con la rete di Gigovic e riaprono tutto al 63' con il corner di Alajbegovic pennellato sul primo palo per la deviazione di Kolasinac. Il gioiello della Juve ispira i tentativi per il pari, ma la difesa scandinava resiste e conquista tre punti. Per la Bosnia arriva comunque la certezza dello spareggio per il salto di categoria grazie al successo interno della Romania con la Polonia. Sblocca Cicaldau al 68', con una deviazione di Kiwior a spiazzare Dragowski, e raddoppia subito Man, su assist di Birligea. Regula riaccende le speranze polacche in quel di Bucarest, ma è troppo tardi.