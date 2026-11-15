"Reagiremo se...", spettro razzismo su Spagna-Inghilterra: il precedente che infiamma Madrid

La vigilia di Spagna-Inghilterra, uno dei grandi appuntamenti della sesta giornata di Nations League , è finita per trasformarsi in una rivendicazione di civismo. Al centro del confronto tra i due commissari tecnici, Luis de la Fuente e Thomas Tuchel , non ci sono stati soltanto gli equilibri tecnico-tattici della partita che si disputerà al Metropolitano, ma anche e soprattutto il tema del razzismo. L'Inghilterra torna a giocare a Madrid per la prima volta dal 2004, quando alcuni calciatori neri dei Tre Leoni furono bersaglio di insulti razzisti al Santiago Bernabeu. Un episodio che provocò la condanna dell'allora premier britannico Blair e del presidente del governo spagnolo Zapatero . Nel 2009, quando le due nazionali si ritrovarono, la federazione inglese rifiutò di giocare nella capitale: la partita si disputò a Siviglia. Da allora gli inglesi sono tornati in Spagna, anche ad Alicante, senza incidenti. Ciononostante, Tuchel ha fatto sapere che ricorderà alla squadra i protocolli antirazzismo prima della partita: “Non ho detto che mi aspetto che ci siano atti di razzismo. Ho solo risposto a una domanda. Se dovesse accadere qualcosa del genere, reagiremo. Le risposte migliori si danno in campo. È inaccettabile: non accetteremo mai il razzismo, in nessuno stadio. Non siamo razzisti con nessuno” . Altrettanto netta è stata la replica di De la Fuente : “Dite a Tuchel che in Spagna non c'è razzismo. Esattamente come in Inghilterra” .

"La Spagna ha dimenticato come si perde"

Poi, naturalmente, c’è il campo. La Spagna arriva all’appuntamento con 43 partite consecutive senza sconfitte, 44 considerando soltanto quelle ufficiali, dodici vittorie di fila e a punteggio pieno in Nations League dopo cinque turni: “Questa squadra ha già segnato un’epoca”, ha rivendicato De la Fuente. Il ct ha spagnolo anche rassicurato sulle condizioni di Yamal, rientrato in gruppo insieme a Oyarzabal: “Sta benissimo, ha recuperato perfettamente. È in condizioni perfette per giocare”.

Tuchel, dalla sua, è consapevole che per soffiare il primo posto alla Roja servirà una prestazione di altissimo livello perché di fronte c’è una squadra che, per sua stessa ammissione, “ha dimenticato come si perde. Sembrano imbattibili. Giocare contro di loro è la prova più grande che può avere una nazionale in questo momento. Sarà una gara molto spettacolare”.