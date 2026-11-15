Krstovic trascina il Montenegro, ma Adzic va ko. Hysaj-gol, la Finlandia ne fa 7: Pohjanpalo show
In Nations League C, andata in scena in due tranche nel pomeriggio, arrivano verdetti importanti: il Montenegro, già certo del primo posto nel girone B, travolge a domicilio 4-1 Cipro - che resta secondo complice lo 0-0 dell'Armenia in Lettonia - con gol di Osmajic (5'), Vukotic (58'), in campo dal 42' al posto dell'infortunato Adzic, e la doppietta di Krstovic (58' e 67').
Nel gruppo A, invece, chiude in vetta l'Albania, che si impone 2-0 in Bielorussia (Manaj al 28' e Hysaj al 57'). Alla Finlandia non basta il 7-2 inflitto a San Marino - con doppietta di Pohjanpalo - per strappare alla nazionale ex sovietica il secondo posto nonostante finiscano entrambe appaiate a quota 10 punti.
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