Juve, non c’è pace: un altro ko. Celik infortunato durante il riscaldamento: salta Francia-Turchia
Ennesima grana per Luciano Spalletti. Zeki Celik, inizialmente inserito nell'undici titolare della Turchia per il match di Nations League con la Francia, ha dovuto alzare bandiera bianca proprio durante la fase di riscaldamento a causa di un risentimento muscolare avvertito nella zona posteriore della coscia sinistra. Una decisione di natura strettamente precauzionale, presa dallo staff medico e tecnico per evitare guai peggiori.
Le condizioni
Al posto di Çelik, il commissario tecnico Sergen Yalcin ha scelto di affidarsi dal primo minuto a Barış Alper Yilmaz. Nelle prossime ore le condizioni del terzino bianconero saranno valutate con attenzione attraverso gli esami strumentali di rito, utili a chiarire l'entità dello stop e a stimare i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League.
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