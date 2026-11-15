Juve, non c’è pace: un altro ko. Celik infortunato durante il riscaldamento: salta Francia-Turchia

Ennesima grana per Luciano Spalletti. Zeki Celik , inizialmente inserito nell'undici titolare della Turchia per il match di Nations League con la Francia, ha dovuto alzare bandiera bianca proprio durante la fase di riscaldamento a causa di un risentimento muscolare avvertito nella zona posteriore della coscia sinistra . Una decisione di natura strettamente precauzionale, presa dallo staff medico e tecnico per evitare guai peggiori.

Le condizioni

Al posto di Çelik, il commissario tecnico Sergen Yalcin ha scelto di affidarsi dal primo minuto a Barış Alper Yilmaz. Nelle prossime ore le condizioni del terzino bianconero saranno valutate con attenzione attraverso gli esami strumentali di rito, utili a chiarire l'entità dello stop e a stimare i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League.