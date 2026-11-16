Nations League, tutti i risultati: Islanda promossa in Lega B, la Germania si gioca tutto con l'Olanda

In attesa degli incontri di questa sera, in Nations League si sono giocate 5 partite nel pomeriggio. Nel gruppo 3 di Lega C il Kazakistan e la Slovacchia (già certa della promozione in Lega B) pareggiano 2-2, mentre le Isole Faroe battono 1-0 la Moldavia e la scavalcano al secondo posto, garantendosi dunque lo spareggio per salire. Nel gruppo 4 di Lega C l' Islanda travolge 3-0 il Lussemburgo e mantiene il primo posto del girone con conseguente promozione in Lega B; alle sue spalle l' Estonia , vittoriosa per 2-1 sulla Bulgaria . Nel gruppo 2 di Lega D la Lituania si impone 2-1 ai danni del Liechtenstein .

Stasera Germania-Olanda: tedeschi a rischio eliminazione

Altre 5 gare sono in programma stasera alle 20:45. Partendo dalla Lega A (gruppo 2), spicca il big match Germania-Olanda: la nazionale di Klopp è chiamata a vincere o rischia l'eliminazione, a meno di un passo falso della Grecia (che ha gli stessi punti dei tedeschi, ma è avanti negli scontri diretti) in casa contro la Serbia. Nel gruppo 1 di Lega B la Svizzera è già certa di salire in Lega A e ospita la Scozia, che per garantirsi i playoff deve ottenere i 3 punti e sperare che la Slovenia (al momento seconda) non faccia altrettanto con la Macedonia del Nord. In campo anche Gibilterra-Malta nel gruppo 1 di Lega D.