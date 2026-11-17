Vince in rimonta la Bosnia di Alajbegovic contro la Romania : ad andare in vantaggio è la nazionale rumena grazie alla rete del centravanti del Frosinone Birligea. A pochi minuti dalla fine del primo tempo la nazionale bosniaca riprende la gara con l'ex Roma Tahiriovic, per poi portarsi definitivamente in vantaggio a poco meno di 10' dalla fine: decisivo l'esterno della Juventus Alajbegovic , che ha servito l'assist vincente a Bajraktarevic per il 2-1 definitivo della Bosnia. Vittoria secca dell'Irlanda contro il Kosovo che cala il tris: la doppietta di Parrot da calcio di rigore e la rete di Moylan non lasciano scampo agli avversari.

Norvegia e Portogallo, che rimonte contro Danimarca e Galles!

La Norvegia completa una rimonta clamorosa ai danni della Danimarca: i danesi si sono portati inizialmente sul doppio vantaggio grazie ai gol di Hojlund ed Hojberg, poi Haaland e compagni sono saliti in cattedra. Il centravanti del City riduce le distanze al 37', poi nel secondo tempo arriva il gol del pari di Odgaard. I norvegesi completano la rimonta al 96' sempre con Haaland, questa volta su calcio di rigore. Rimonta e controrimonta tra Galles e Portogallo: Bruno Fernandes porta avanti la nazionale portoghese, poi Brooks e Thomas ribaltano la nazionale di Jorge Jesus. Poco prima della fine del primo tempo Pedro Neto rimette il match in parità, poi nel secondo tempo il nuovo numero 7 del Portogallo Forbs sigla il gol del definitivo 3-2 completando la rimonta.

Uefa Nations League: gli altri risultati

Tre pareggi nella League B di Uefa Nations League: il primo è quello tra Israele ed Austria per 1-1, con i padroni di casa andati in vantaggio grazie alla rete di Dor Peretz al 34' per poi essere recuperati dalla rete di Kalajdzic al 62'. Al 67' la nazionale austriaca passa in vantaggio con Svoboda ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. L'altro segno 'X' è risultato dalla gara tra Polonia e Svezia, con Benedyczak e Larsson che segnano per le rispettive nazionali alla mezz'ora del primo tempo. Stesso risultato tra Ungheria e Irlanda del Nord: Varga porta in vantaggio la nazionale ungherese nella prima parte di gara, Devenny riporta poi il match in parità al 65'. L'Ucraina porta a casa la vittoria grazie al gol di Sikan al 1' contro la Georgia, con la gara che non subirà variazioni di risultato.