Nations League, Spagna-Francia subito ai quarti: il sorteggio completo
Spagna-Francia sarà il big match dei quarti di finale della Uefa Nations League, mentre l'Inghilterra affronterà la Norvegia. Sono questi gli accoppiamenti definiti dal sorteggio per la competizione che non avrà al via l'Italia di Mancini. Le altre partite vedono il Portogallo, campione in carica, giocarsela con l'Olanda, mentre il Belgio sfiderà la Germania. Questi gli accoppiamenti: Spagna-Francia; Norvegia-Inghilterra; Olanda-Portogallo; Belgio-Germania.
Nations League: il calendario
Le gare di andata si disputeranno il 25 ed il 27 marzo, il ritorno il 28 ed il 30 marzo. I quarti di finale si disputeranno in due gare a fine marzo. I vincitori dei quarti di finale accederanno alla fase finale, che si terrà a giugno in una sede ancora da definire. La vincente di Spagna-Francia affronterà la vincente di Portogallo-Olanda. L'Inghilterra o la Norvegia se la vedranno con una tra Belgio e Germania.
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