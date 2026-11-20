Spagna-Francia sarà il big match dei quarti di finale della Uefa Nations League, mentre l'Inghilterra affronterà la Norvegia. Sono questi gli accoppiamenti definiti dal sorteggio per la competizione che non avrà al via l'Italia di Mancini. Le altre partite vedono il Portogallo, campione in carica, giocarsela con l'Olanda, mentre il Belgio sfiderà la Germania. Questi gli accoppiamenti: Spagna-Francia; Norvegia-Inghilterra; Olanda-Portogallo; Belgio-Germania.