Ucraina Under 21, la Uefa rinvia le gare con Armenia e Francia

NYON - L'Uefa ha ufficializzato con una nota sul proprio sito che sono state rinviate le partite che la nazionale under 21 dell'Ucraina avrebbe dovuto giocare il 24 di questo mese in Armenia e il 29 a Leopoli contro la Francia, valide per le qualificazioni all'Europeo di categoria. A causa del conflitto in corso tra ucraini e russi, i primi sono impossibilitati ad allenarsi. A quattro giornate dalla fine delle qualificazioni, la Francia Under 21 guida il girone H con tre punti di vantaggio proprio sull'Ucraina.