Italia U21, Pio Esposito lascia il ritiro e gli Europei per infortunio: come sta

Miretti, Bove, Fortini, Leoni, Bertola... No, non è l'inizio della lista dei convocati da parte di Nunziata dell' Italia U21 per l'Europeo di categoria, ma sono soltanto alcuni nomi che non potranno prendere parte alla rassegna. A questi va poi aggiunto anche il forfait di Pio Esposito . L'attaccante, classe 2005, ha giocato qualche giorno fa la finale playoff di ritorno di Serie B per la promozione ed è uscito con un problema muscolare. Una notizia che ha fatto subito drizzare le antenne al ct e allo staff medico della Nazionale.

Infortunio Pio Esposito, niente Europeo

Pio Esposito, di proprietà dell'Inter, si è presentato a Tirrenia per sottoporsi a vari esami e controlli per capire l'entità dell'infortunio. L'esito, però, non è stato dei più benevoli e Nunziata, in accordo con lo staff medico della Nazionale e il medico dell'Inter, Volpi, ha deciso di non convocarlo per l'Europeo in Slovacchia. Un'assenza pesante per l'Italia U21, senza contare Coppola e Casadei convocati da Spalletti, visto il suo potenziale e la capacità di essere determinante per fisicità e fiuto del gol.

Di seguito anche la nota della Figc: "Francesco Pio Esposito non parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale che - in accordo con il professor Piero Volpi, responsabile sanitario dell’Inter, suo club di appartenenza - lo ha considerato indisponibile per i prossimi impegni".