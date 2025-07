Qualificazioni Europei U21, l'Italia debutta con il Montenegro

In attesa di ufficializzare il nome del tecnico che guiderà la squadra (in pole Silvio Baldini per sostituire Carmine Nunziata), la FIGC fa sapere che partirà dalla Spezia il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione al Campionato Europeo del 2027 in programma in Albania e Serbia. Gli azzurrini debutteranno nel gruppo E venerdì 5 settembre allo Stadio 'Alberto Picco' contro il Montenegro, per poi far visita martedì 9 settembre alla Macedonia del Nord (sede da definire). Gli azzurrini saranno di scena per la quarta volta nella città ligure, dove torneranno a giocare dieci mesi dopo l'amichevole con l'Ucraina (2-2 il risultato con reti di Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito). Negli altri due precedenti hanno conquistato altrettanti successi: il 2-1 in amichevole con la Francia nell'agosto 2007 e il 3-0 con Andorra nel settembre 2016 in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo. L'Italia è imbattuta con il Montenegro: due successi (4-0 nel giugno 2014 e 1-0 nel settembre 2021) e un pareggio per 1-1 nell'ultimo confronto del marzo 2022.