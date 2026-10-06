Europeo Under 21: Spagna, Germania e Belgio qualificate. Il quadro completo

Si è chiusa la fase a gironi delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027, in programma in Albania e Serbia. Dopo l'impresa dell'Italia contro la Polonia, l'ultima giornata ha completato il quadro delle qualificate dirette e delle otto squadre che si giocheranno gli ultimi quattro posti negli spareggi di novembre. Nel gruppo A la Spagna ha travolto 7-1 la Romania e ha chiuso al primo posto con 27 punti, approfittando del pareggio pirotecnico della Finlandia, fermata sul 4-4 in Kosovo. Nel gruppo F, Germania e Grecia hanno vinto entrambe, i tedeschi 2-0 contro la Georgia e i greci 1-0 in Irlanda del Nord, chiudendo appaiate a 27 punti: a premiare la Germania è stato il bilancio negli scontri diretti. Nel gruppo I, lo 0-0 tra Danimarca e Belgio ha consegnato il primo posto ai belgi.