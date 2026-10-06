Europeo Under 21: Spagna, Germania e Belgio qualificate. Il quadro completo
Si è chiusa la fase a gironi delle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027, in programma in Albania e Serbia. Dopo l'impresa dell'Italia contro la Polonia, l'ultima giornata ha completato il quadro delle qualificate dirette e delle otto squadre che si giocheranno gli ultimi quattro posti negli spareggi di novembre. Nel gruppo A la Spagna ha travolto 7-1 la Romania e ha chiuso al primo posto con 27 punti, approfittando del pareggio pirotecnico della Finlandia, fermata sul 4-4 in Kosovo. Nel gruppo F, Germania e Grecia hanno vinto entrambe, i tedeschi 2-0 contro la Georgia e i greci 1-0 in Irlanda del Nord, chiudendo appaiate a 27 punti: a premiare la Germania è stato il bilancio negli scontri diretti. Nel gruppo I, lo 0-0 tra Danimarca e Belgio ha consegnato il primo posto ai belgi.
Passa la Polonia, goleada Francia
Il successo di misura della Grecia ha avuto un effetto anche sul gruppo E: con l'1-0, i greci non sono riusciti a superare la Polonia nella classifica delle seconde. I polacchi, battuti 6-2 dall'Italia a Pescara, si qualificano così direttamente come migliore seconda. Le squadre già qualificate hanno chiuso con risultati diversi. La Francia ha dilagato 7-1 contro la Svizzera, il Portogallo ha vinto 2-0 contro la Repubblica Ceca e la Croazia ha superato 1-0 la Lituania. Sorprendente invece il ko dell'Inghilterra, sconfitta 3-1 in casa della Repubblica d'Irlanda.
Il quadro completo
Qualificate alla fase finale: Albania e Serbia (nazioni ospitanti), Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra, Italia, Germania, Norvegia, Croazia, Belgio e Polonia (migliore seconda).
Agli spareggi: Finlandia, Repubblica Ceca, Islanda, Irlanda, Grecia, Olanda, Turchia e Danimarca.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS