Torneo di Viareggio, Bonaventura leggerà il giuramento

A una settimana dal calcio d’inizio, si alza il velo sulla 73ª Viareggio Cup (20 marzo-3 aprile) e sulla 4ª Viareggio Women’s Cup (21-27 marzo), presentate ufficialmente questa mattina (13 marzo) al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago: nell’occasione sono stati resi noti i calendari con le relative località, il nome del giocatore che leggerà il giuramento d’apertura (Giacomo Bonaventura) e quelli dei premiati. La partita inaugurale del torneo maschile ed entrambe le finali si giocheranno allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, nel Comune di Viareggio. Prima della presentazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro. “Per il Torneo di Viareggio, prima e più di tutto, parla la sua storia: dal 1949, questa competizione dimostra di essere al passo coi tempi. E spesso li ha persino anticipati, introducendo novità che hanno fatto scuola per il calcio italiano e non solo – afferma Alessandro Palagi, presidente del Centro Giovani Calciatori, la società organizzatrice –. Oggi, nell’organizzazione della Coppa Carnevale, come mi piace ancora definirla, occorre necessariamente tenere in considerazione le molteplici difficoltà legate al numero spropositato di partite di club e nazionali. Da parte nostra, c’è la volontà di riportare il Torneo di Viareggio nel periodo di Carnevale, la sua collocazione temporale originale. Lavoreremo di concerto con club, leghe e Federazione per trovare la soluzione migliore per garantire a questa manifestazione un futuro glorioso come il suo passato: 73 edizioni sono un traguardo senza precedenti a livello internazionale. E noi siamo fieri di portarlo avanti, al netto delle criticità, non solo per dare la possibilità a giovani talenti di mettersi in mostra in un contesto di indubbio prestigio, ma anche per farci promotori di messaggi contro ogni forma di discriminazione e violenza”.