Buon debutto per le ragazze di Canestro alla Viareggio Women’s Cup

Gol e spettacolo alla Viareggio Cup

Ottanta minuti di adrenalina e tanta determinazione. Mazis del Venezia FC, che sta dominando il girone B della Serie C, scende in campo con la fascia di capitano. Orrù conta sul capocannoniere Sartori ma il possesso di palla resta alle ragazze di Canestro. Ottimo lavoro di Costisella (Sudtirol), dopo una lunga manovra e due primi tentativi terminati tra le braccia di Baglioni, al 35’ sblocca la partita e realizza il suo primo gol in questo Torneo. Di Gesualdo (Chieti) e Fant (Permac Vittorio Veneto) in difesa rassicurano le compagne, Canale (Trastevere) affonda e raddoppia il risultato. Menini (Venezia Fc) cerca di calare il tris ma Baglioni con i suoi guantoni ferma la sfera. Non è passata inosservata Frecchiami (Villa Valle) che tenta la conclusione da una lunga distanza. La ripresa si apre con i cambi di Canestro. Al 7’, cross di Mazis e tiro di testa di Nicoletti (Riccione) che centra la rete. Tre minuti e arriva il gol della SPAL realizzato proprio da Sartori che dopo 16 gol in campionato sigilla la sua Viareggio Cup. Al 23’ Nicoletti cala il poker. Corner perfetto del capitan Mazis e Licari (Frosinone) firma la cinquina, un giro di lancette e serve l’assist a Pisoni (Trento) che porta la squadra a 6-1. De Muri (Real Vicenza) e Moschetto sul triplice fischio finale aggiustano il risultato per 8-1.

La soddisfazione di Pellizzari e Canestro

Ai microfoni accesi in diretta, hanno preso la parola Ettore Pellizzari, consulente di presidenza Lnd, e il tecnico Marco Canestro, analizzando l’esordio della squadra in questa prestigiosa competizione. Pellizzari ha sottolineato l’importanza del Progetto Giovani, fortemente sostenuto dal presidente Abete e dall’intera Lega Nazionale Dilettanti e del valore aggiunto del Torneo di Viareggio che rappresenta un punto di formazione e confronto non indifferente, occasione di crescita e visibilità per le giovani calciatrici. Soddisfatto Canestro che ha evidenziato la prestazione della squadra, lodando l’impegno e la determinazione messe in campo considerando anche il fatto che le ragazze sono arrivate dopo aver giocato in campionato: “Hanno dimostrato un grande impegno e coesione, domani sarà una partita totalmente differente”. A parlare è stata anche Tina Costisella visibilmente emozionata dopo il debutto: “Giocare in un torneo così prestigioso è un’esperienza incredibile. Abbiamo dato tutto, consapevoli di quanto questa competizione significhi per noi. Nella sfida di domani contro la Juventus seguiremo, come sempre, le indicazioni del nostro mister Canestro.”

Parole che riflettono lo spirito e la voglia di mettersi in gioco delle Azzurrine Lnd, pronte a vivere ogni sfida con grinta e passione.

La selezione azzurra, domani sempre sul campo Duilio Boni, sfiderà l’Under 19 della Juventus, campionesse della prima e seconda edizione del Torneo (2019 e 2020). Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettati.

RAPPRESENTATIVA LND 8

SPAL 1

Marcatrici: 35’pt Costisella (Lnd), 39’pt Canale (Lnd), 7’ st Nicoletti (Lnd), 10’ st Sartori (SPAL), 23’ st Nicoletti (Lnd), 35’ st Licari (Lnd), 36’ st Pisoni (Lnd), 38’ st De Muri (Lnd), 40’st Moschetto

U20 LND (4-3-3): Kocina; Caccia (1’st Centini), Fant, Pastore (21’ st Licari, Canale (31’ st De Muri), Mazis, Di Gesualdo (1’ st Rieppi), Costisella (21’ st Ballabio), Nicoletti (31’ st Pisoni), Frecchiami, Menini (11’st Moschetto). A disp.: Nembrini, Antonelli, Miglionico, Lucchetta. All. Marco Canestro

SPAL (4-3-1-2): Baglioni; Paoli, Bettini, Sebastiani, Pini, Furlan, Sforza, Sartori, Fogli, Molon, Tassinati (8’ st Stabilin). A disp. Galasso, Zanforlini, Saad, Carini, Annese. All. Andrea Orrù

Arbitro: Giacometti di Viareggio

Guardalinee: Costantini e Giambini di Livorno

Classifica e risultati - 1 giornata

Girone 1

Westchester-Livorno 3-1

Livorno 0

Milan 0

Westecher United 3

Girone 2

U20 LND-SPAL 8-1

Rappresentativa U20 LND 3

Juventus 0

SPAL 0