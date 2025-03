L’Under 18 di Serie D passa agli ottavi della Viareggio Cup  

TORINO - E’ tempo di gloria per la Rappresentativa Serie D che conquista gli ottavi di finale della 75ª edizione della Viareggio Cup battendo per 2-1 l’Olympique Thiessois grazie ai gol di Valente e Lischetti al 7’ e 29’ del primo tempo. Cisse ha accorciato le distanze verso il tramonto della prima frazione ma la D è stata brava a controllare il match andando vicina anche al tris. La terza partita del girone giocata al “Marco Polo Sports Center” di Viareggio, sotto una pioggia battente, è stata un concentrato di emozioni. Con questo successo nello scontro diretto con i senegalesi che non avevano mai perso l’Under 18 Serie D si è presa il vertice del girone. Agli ottavi di Finale, in programma martedì 25 Marzo alle 15.00, la Rappresentativa Serie D affronterà il Genoa, secondo nel Girone 2, allo stadio “Buon Riposo” di Seravezza (Lu). La faccia più bella del calcio è l’esultanza di questi ragazzi che non si sono dati mai per vinti, una squadra che non ha mai chinato la testa ed ha dimostrato di avere tanto cuore. La D entra nel gruppo delle migliori sedici del torneo per la sesta volta di fila, la quarta consecutiva da quando il selezionatore Giuliano Giannichedda guida la squadra, a conferma che il “Progetto Giovani” Lnd funziona e sta dando i suoi frutti. Non è stato facile neanche oggi. La squadra è partita forte giocando i primi 30’ con grande intensità e qualità. Al 9’ Caccia ha servito un assist preciso per Valente che al volo ha segnato il gol del vantaggio. Al 21’ sempre Valente ha colpito un legno. Al 29’ ancora Valente si è procurato un rigore trasformato da Lischetti. Caccia ha sfiorato il tris e poi sul ribaltamento di fronte Cisse in tuffo di testa ha riaperto la gara. La Rappresentativa con pazienza, personalità e caparbietà ha controllato il gioco fino al fischio finale. La selezione under 18 della D ha reso facile una partita che non lo era affatto perché il club senegalese ha giocato la partita della vita con i suoi ragazzi che cercano l’occasione della carriera per entrare nel circuito del calcio europeo. La terza gara del girone ha riassunto il film del torneo, una cascata di emozioni, la fatica della risalita con la Ternana, la lucidità e la determinazione con l’Uyss New York e oggi la gioia liberatoria. Mai dimenticare che questa è una Rappresentativa allestita in pochi raduni che si confronta con squadre con automatismi costruiti durante un campionato intero. In tribuna a sostenere i ragazzi il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero in questa occasione nella veste di capo delegazione, il segretario Mauro D e Angelis e i consiglieri Sergio Gardellini e Massimo Pandolfini .

Il grande lavoro della Lnd

Giuliano Giannichedda con lo staff tecnico grazie al “Progetto Giovani Lnd” ha costruito l’identità collettiva della squadra mescolando le tante individualità dei ragazzi dei club della D, un’opera riuscita: “Complimenti ai ragazzi perchè hanno disputato una gran bella partita mostrando tutte le loro qualità. Hanno retto bene sul piano fisico davanti ad una squadra tosta, hanno proposto gioco con coraggio e convinzione, questa soddisfazione se la meritano tutta”. Giannichedda sottolinea un aspetto:”Abbiamo vinto come gruppo, chi è partito titolare, chi è entrato a gara in corsa, chi questa volta è rimasto in panchina, lo staff, la dirigenza, tutti hanno fatto la loro parte”. Il Torneo di Viareggio per la D è come un colpo di vento che soffia dal futuro, un attestato di stima per i vivai delle tante società di Serie D che lavorano con impegno e costanza per crescere nuovi talenti o giocatori straordinariamente normali. A fine gara il volto del coordinatore del Dipartimento Interregionale e capo delegazione della Rappresentativa Luigi Barbiero si è allargato in un sorriso benevolo: “Una qualificazione ampiamente meritata per una squadra che dimostrato di essere un gruppo importante. Ringrazio lo staff per l’ottimo lavoro svolto fin qui. Dedichiamo questo successo a tutte le società della Serie D che ci hanno messo a disposizione questi giovani di valore”.



U18 SERIE D-OLYMPIQUE THIESSOIS 2-1

U18 Serie D (5-3-2): Torregiani; Maggio, Milicevic, Cham; Iacoponi (23’st Arrighi), Milia, Lupano (Cap.), Tonni (23’st Podrini), Caccia; Valente, Lischetti (23’st Toci). A disp: Conti, Oprandi, Lupo, Chiabotto, Manzoni, D’Incoronato, Pellino, Pepa, Mezzadri. All: Giannichedda Olympique Thiessois (4-3-3): Ngom; Demba, Barros, F.Mbaye, Mamadou; Daouda, Colley (Cap.), Babacar; Pierre, Cisse, Djily. A disp: Ciss, Ndaw, Thiam, Coulibaly, Gueye, Sonko. All: Mauri Arbitro: Francesco Menchini di Viareggio Assistenti: Vincenzo Mongelli di Pisa e Antonio Moro di Pisa

Reti: 7’pt Valente (D), 29’pt rig. Lischetti (D), 38’pt Cisse (O)

Ammoniti: Mamadou (O) Recupero: 2’ + 4’

Note: pioggia battente, campo appesantito



Il selezionatore Giuliano Giannichedda nelle prime tre gare ha schierato in campo ben 19 giocatori di movimento sui 20 disponibili cambiando più volte il modulo. Due aspetti che sottolineano la completezza e la duttilità della rosa a disposizione del selezionatore.



Risultati e classifica Girone 6

1ª Giornata - 18 marzo 2025 RAPPRESENTATIVA SERIE D-TERNANA 1-1 Uyss New York-Olympique Thiessois 0-5

2ª Giornata - 20 marzo 2025 RAPPRESENTATIVA SERIE D-UYSS NEW YORK 2-0 Ternana-Olympique Thiessois 2-2

3ª Giornata - 22 marzo 2025 - ore 15 RAPPRESENTATIVA SERIE D-OLYMPIQUE THIESSOIS 2-1 Ternana-Uyss New York 4-1

CLASSIFICA: U18 Serie D 7 punti; Ternana 5; Olympique Thiessois 4; Uyss New York 0



Ottavi di Finale – 25 marzo ore 15.00



Convocati

Classe **2006 - *2007

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Alessandro Conti (Campodarsego), Guido Mezzadri Majani (Corticella).

Difensori: Andrea Oprandi* (Real Calepina), Riccardo Iacoponi* (Trastevere), Luca Arrighi* (Sangiovannese), Fallou Cham** (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio* (Nuova Igea Virtus), Milos Milicevic** (Casarano), Nicola Caccia* (Virtus CiseranoBergamo), Christian Lupo* (Martina)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto* (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano** (Sangiuliano City), Francesco Podrini* (Forsempronese), Manuel Tonni* (Terracina), Gabriele Manzoni* (Imolese)

Attaccanti: Lorenzo Lischetti** (Gozzano), Federico D’Incoronato* (Trastevere), Armando Pellino* (Paganese), Mattia Valente** (Cassino), Matteo Toci* (Zenith Prato), Nicola Pepa* (Recanatese)

Allenatore: Giuliano Giannichedda

Staff Tecnico/Dirigenziale

Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulenza Presidente: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore Organizzativo: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in 2^: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Match Analyst: Emanuele Bernardi; Magazziniere: Sandro Della Pelle.