One Piece: Stampede - Il film, guarda il teaser trailer e il poster in anteprima!

“One Piece: Stampede – Il Film” sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 24 ottobre. Anime Factory, etichetta di Koch Media, presenta in esclusiva il teaser trailer e il poster ufficiali italiani.

Tratto dal manga più venduto al mondo, l’anime festeggia i suoi 20 anni e salpa per l’Italia con una nuova e maestosa avventura cinematografica. I pirati più amati dai Millenials e dalla Generazione Z tornano sul grande schermo con la supervisione artistica del genio creativo Eiichiro Oda. L’uscita del film in Giappone, dove ha incassato oltre 5 miliardi di yen al botteghino, lo ha consacrato come l’anime più atteso degli ultimi anni.