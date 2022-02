No Exit, su Disney+ l'adattamento del romanzo di Taylor Adams

Alla regia Damien Power che ha dichiarato di essersi trovato tra le mani una sceneggiatura che conteneva già tutti gli elementi di forza del romanzo. “La sceneggiatura era fedele al romanzo, che aveva un’aspettativa molto alta, colpi di scena, tensione alta. C’erano questi aspetti che potevo prendere in prestito. Tutti gli aspetti più emozionanti erano già nella sceneggiatura che ho letto, quindi posso capire come mai le persone che hanno letto il libro hanno pensato che sarebbe stato un gran film.”

Nel cast del film Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl e Dennis Haysbert. La storia è quella di Darby, una ragazza che sembra avere dei problemi e che si mette in viaggio per raggiungere la madre malata in ospedale. Durante il percorso, però, viene costretta da una bufera di neve a fermarsi per la notte in un rifugio di montagna, dove passerà le ore di buio insieme ad altre persone, sconosciuti che, come lei, sono stati bloccati dal mal tempo. Cominciando a familiarizzare e a conoscersi, il gruppo di sconosciuti comincia ad esporsi e i vari personaggi cominciano a prendere forma sotto gli occhi di Darby, che è il nostro punto di vista e la nostra guida nella storia. Mistero, suspence e colpi di scena renderanno questa notte più movimentata di quanto la ragazza non avrebbe mai potuto immaginare.

