Red Rocket: Sean Backer torna a raccontare la sua America ai margini

Dopo il successo di Un sogno chiamato Florida (The Florida Project), Sean Baker torna dietro alla macchina da presa con Red Rocket, un film che propone uno spostamento dell'attenzione, dal mondo dell'infanzia a quello degli adulti, o meglio di quelli che fanno film per adulti, senza però cambiare ambiente. I suoi protagonisti si muovono sempre ai margini, in quella che è l'America reale e che raramente il cinema racconta con lo stesso senso di verità e la stessa delicatezza.