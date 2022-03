Ambulance da oggi al cinema

Debutta oggi al cinema Ambulance , thriller mozzafiato diretto e prodotto da Michael Bay , il decorato veterano Will Sharp (il vincitore dell’Emmy Yahya Abdul-Mateen II, “Candyman”, “Matrix Resurrections”), alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny (il candidato all’Oscar Jake Gyllenhaal, “Zodiac”, “Spider-Man: Far From Home”). Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l’offerta.

Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un’ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l’esperto paramedico Cam Thompson (Eiza González, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”,“Baby Driver–Il genio della fuga”). In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell’ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito.

Ambulance è prodotto da Michael Bay, p.g.a., Bradley J. Fischer, p.g.a. (Zodiac, Shutter Island) per New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, Scream [2022]) e William Sherak (Finché morte non ci separi, Scream [2022]) per Project X, e il nominato all’Oscar® Ian Bryce (saga di Transformers, Salvate il Soldato Ryan).

La sceneggiatura è di Chris Fedak (Prodigal Son, Chuck), ed è basata su soggetto e sceneggiatura originali del thriller danese “Ambulancen”(2005) di Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen.