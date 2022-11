Forever Young, il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi

Stella, Etienne e Adèle sono tre ventenni alla fine degli anni '80. Dopo aver sostenuto e superato l'esame per essere ammessi alla rinomata scuola di recitazione, fondata da Patrice Chéreau e Pierre Romans al Théâtre des Amandiers di Nantere, i tre giovani si sentono finalmente liberi di poter vivere pienamente la loro giovinezza. Immersi in quel vortice che è la vita a 20 anni, Stella, Etienne e Adèle si ritrovano ad affrontare passioni, amori, grandi cambiamenti, ma dovranno fare i conti anche con la loro prima tragedia.

Valeria Bruni Tedeschi gestisce con la solita confidenza storie di giovani belli e innamorati regalando alle sale un film che è fuga, è racconto, ma è anche intrattenimento e una riflessione sulla giovinezza e sul suo valore. Forever Young arriva il 1° dicembre al cinema, “È stato un mio amico, Thierry De Peretti, a darmi l’idea per il film - ha spiegato Bruni Tedeschi - Dare a qualcuno un’idea è un bel regalo. Poi io e le mie colleghe abbiamo iniziato a lavorare alla sceneggiatura, non senza difficoltà. In particolare, dovevamo scegliere che cosa raccontare di questa scuola - che nella realtà dura due anni, molto di più rispetto alla rappresentazione nel film. In quegli anni abbiamo lavorato tantissimo ma nel film volevamo raccontare la stranezza di questa scuola ma semplificarla per portarla allo spettatore".

Nel suo modo di approcciarsi alla regia, l'obiettivo di Valeria Bruni Tedeschi è la costante ricerca della verità: “Un personaggio che ha ispirato il mio film è la mia coach che ha scritto un libro che si intitola The Truth, La verità. Questo è quello che io ho sempre chiesto ai miei attori dei miei film. Io avevo voglia di filmare loro e non volevo filmare delle imitazioni dei miei ricordi o me stessa. Volevo filmare i miei attori in questo ambiente della scuola negli anni 80 e volevo guardare le loro anime”.