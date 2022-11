Rosa. Il canto delle Sirene, il poetico ritratto di un cantastorie siciliana

Presentato alla 40esima edizione del Torino Film Festival - Fuori Concorso, Rosa. Il canto delle Sirene è il poetico ritratto della più importante cantastorie siciliana, Rosa Balistreri, realizzato da Isabella Ragonese , al debutto assoluto come regista. Il film, realizzato da Quoiat Films per Sky Arte e in esclusiva su Sky Arte domenica 4 dicembre alle 21.15 e in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand .

Rosa è raccontata attraverso le parole e le vite di un gruppo di donne siciliane le cui esperienze di vita risuonano con quelle della stessa Rosa. Il film è interamente girato tra Palermo e Licata, le città di Rosa.

Storie del passato che tornano nella contemporaneità per riscoprire l’anima profondamente folk della cantastorie nei luoghi della sua Palermo e nei volti delle donne che oggi la abitano. L'essenza di Rosa vibra e risuona ancora in quelle donne siciliane che vivono oggi e animano gli angoli della città. Con questa idea in mente Isabella ha svolto un'approfondita indagine sul territorio, incontrando alcune donne il cui percorso di vita si incrocia con i temi archetipici e gli eventi raccontati da Rosa nella sua appassionata carriera di cantastorie.

Rosa – Il Canto delle Sirene è il debutto cinematografico di Isabella come regista dopo una lunga e fortunata carriera come attrice.

Così la regista Isabella Ragonese sul suo primo film dietro la macchina da presa: “Come si fa a raccontare la voce di una donna che non hai mai conosciuto, ma che frequenti da sempre? Come si evocano i fantasmi? I fantasmi dei luoghi e delle persone lontane? Forse immaginandoli, evocandoli, perdendoti. Questo compito, questo desiderio, ho deciso di prenderlo con tutto il corpo come fa un’attrice con il personaggio da interpretare. Sono partita da questa suggestione per raccontare Rosa Balistreri in questo film”.