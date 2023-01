Ant-Man and The Wasp: Quantumania, nuovo trailer con Paul Rudd

La Disney Pictures Italia ha diffuso (via Cinefilos.it) il nuovo trailer dell'atteso nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. L’epica avventura presenta l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore.