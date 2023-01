Hugh Jackman protagonista nel trailer di The Son

01 Distribution ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di The Son, il nuovo film di Florian Zeller che dopo lo straordinario successo di The Father - Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar, torna alla regia con il suo secondo film, THE SON, opera seconda della sua trilogia, che è stato presentato in Concorso alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.