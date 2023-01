Gerard Butler torna al cinema d'azione con The plane

arriva finalmente nelle sale italiane l'attesissimo action movie The Plane, interpretato dalla star della saga 'Attacco al Potere', Gerard Butler e dal 'Luke Cage' dell'Universo Marvel, Mike Colter . Due ore di adrenalina e divertimento che, come dichiarato dal regista Jean-François Richet, devono essere vissute sul grande schermo.

"The Plane è stato un bel viaggio, una delle mie esperienze cinematografiche più soddisfacenti. Contiene tutto ciò che amo dei film e non vedo l'ora di condividerlo con il pubblico di tutto il mondo." ha affermato Gerard Butler, che del film è protagonista e produttore.



Interprete di tanti ruoli d'azione, Butler questa volta si cala nei panni di un coraggioso pilota che per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d’emergenza su una remota isola delle Filippine.I superstiti dovranno però affrontare una nuova minaccia: degli spregiudicati guerriglieri indipendentisti che vivono in quelle terre. Il gruppo viene infatti rapito e sarà compito del comandante Brodie Torrance proteggere i sopravvissuti presi in ostaggio e portarli in salvo.

"Torrance è un personaggio ricco di sfaccettature" commenta Butler "sebbene non abbia esperienza tattica nel combattere pericolosi ribelli, sente una profonda responsabilità nei confronti dei suoi passeggeri e dopo l'atterraggio di emergenza, farà di tutto per proteggerli e riportarli a casa. È un uomo in missione" conclude.

Ad affiancare il comandante Brodie Torrance in questa missione impossibile, l'ex Marine, Gaspare (Mike Colter, il celebre ‘Luke Cage’ dell’Universo Marvel), arrestato e scortato dall'FBI a bordo dell’aereo. A dirigerli, il regista francese Jean-François Richet, Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte e Nemico pubblico N. 1 - L'ora della fuga. Nel cast anche Daniella Pineda (Jurassic World – Il dominio), Yoson An (Mulan) e Tony Goldwyn (Divergent, Scandal).

Dalla pre-produzione agli ultimi ritocchi della post-produzione, i realizzatori di The Plane hanno sempre visto il loro film realizzato per il grande schermo. Il regista Jean-François Richet, infatti, conferma: “Questo film chiede di essere visto su uno schermo molto grande, necessita di una visione immersiva da parte del pubblico. Abbiamo reso 'The Plane' un'esperienza da vivere nel miglior modo possibile".