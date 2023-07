Physical: trailer della terza stagione in arrivo su Apple TV+

Ambientato nell'idilliaco ma fragile paradiso balneare della San Diego degli anni '80, "Physical" segue la trasformazione di Sheila Rubin (Rose Byrne) da casalinga silenziosamente tormentata a imprenditrice di successo nel mondo del fitness. Nel suo percorso Sheila lotta per uscire da un matrimonio insoddisfacente con Danny (Rory Scovel), alimenta una relazione pericolosa con il magnate immobiliare John Breem (Paul Sparks) e affronta quei lati oscuri della sua mente che l'hanno fatta vergognare di se stessa, costringendola a sopprimersi per tanto tempo. Con l'aiuto della sua fedele amica - e ora socia in affari - Greta (Dierdre Friel), Sheila ha trovato fiducia e forza interiore grazie al suo lavoro di insegnante e imprenditrice con Body by Sheila. Nella terza e ultima stagione della serie, Sheila vede il suo status messo in discussione da Kelly Kilmartin (Deschanel), una celebrità in forte ascesa nel campo dell'esercizio fisico, che non solo diventa una minaccia professionale, ma si rivela anche un'ossessione che si insinua pericolosamente nella sua testa. Riuscirà Sheila a prevalere o la presenza di Kelly nella sua vita minerà la guarigione e la stabilità faticosamente conquistate?

“Physical” è prodotta da Tomorrow Studios (una partnership di ITV Studios), ideata, scritta e prodotta da Annie Weisman, che è anche showrunner. La serie è diretta da Stephanie Laing, che è anche produttrice esecutiva insieme a Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner per Tomorrow Studios, e Rose Byrne.