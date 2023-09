Argylle - La super spia: trailer dell'action con Henry Cavill

Universal Pictures Italia ha diffuso via Cinefilos.it il trailer ufficiale di Argylle - La super spia, un thriller di spionaggio diretto dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass). Descritto come un thriller che stravolge la realtà e vi porta in giro per il mondo. Più grande è la spia, più grande è la bugia. Accompagnata da Aiden (il premio Oscar Sam Rockwell), una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire.