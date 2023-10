Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva in prima tv su Sky Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri, epico film di azione e avventura basato sul leggendario gioco da tavolo, da lunedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.