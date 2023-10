Estranei: trailer del film in anteprima ad Alice nelle città

Searchlight Pictures ha diffuso via Cinefilos.it il trailer del film All of Us Strangers (titolo italiano: Estranei), il film scritto e diretto da Andrew Haigh sarà presentato in anteprima italiana alla 21esima edizione di Alice nella città. Sono disponibili il trailer e il poster del film interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy , in arrivo prossimamente nel 2024.

Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d'infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.

Searchlight Pictures presenta, in associazione con Film4 e TSG Entertainment, una produzione Blueprint Pictures, All of Us Strangers, prodotto da Graham Broadbent, Pete Czernin e Sarah Harvey. Il film, scritto e diretto da Andrew Haigh e ispirato al romanzo “Estranei” di Taichi Yamada, è interpretato da Andrew Scott e Paul Mescal, con Jamie Bell e Claire Foy. La fotografia è di Jamie D. Ramsay, SASC, le scenografie di Sarah Finlay, i costumi di Sarah Blenkinsop, le acconciature e il trucco di Zoe Clare Brown. Il montatore è Jonathan Alberts, ACE, mentre le musiche sono di Emilie Levienaise-Farrouch.