Paws of Fury - La leggenda di Hank, il nuovo film d'animazione

Arriva in prima visione su Sky PAWS OF FURY – LA LEGGENDA DI HANK, divertente rivisitazione animata diMezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks. La pellicola, targata Sky Original, sarà in esclusiva su Sky domenica 15 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.