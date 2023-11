Disney+ ha diffuso il trailer della commedia Scivolando sulla Neve

Disney+ ha diffuso via Cinefilos.it il trailer della commedia originale natalizia per famiglie Scivolando sulla Neve , che debutterà il 17 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il film, interpretato da Lil Rel Howery e Chris “Ludacris” Bridges, è una storia esilarante e commovente di un assistente sociale del dipartimento di polizia di Atlanta e del viaggio che compie durante la Vigilia di Natale con la figlia che lo aiuta a ricordare la gioia e la magia della stagione natalizia.

Eddie Garrick (Chris ‘Ludacris’ Bridges) e? un uomo di buon cuore che ha voltato le spalle al Natale a causa di un’esperienza traumatica della sua infanzia. Su richiesta di sua moglie, Allison Garrick (Teyonah Parris), da cui e? separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni, Charlotte (Madison Skye Validum), a lavorare con lui la Vigilia di Natale e lì incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick (Lil Rel Howery). Eddie, che e? un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma quando scatena l’ira di un politico locale, Oscar Nun?ez, lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale. Scivolando sulla Neve, diretto da Tim Story e scritto da Scott Rosenberg, e? prodotto da John Jacobs e Will Packer, con Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger e Zac Unterman come produttori esecutivi. Nel cast del film figurano anche Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly e Zulay Henao.