Elf Me da domani su Prime Video

Elf Me, co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios, affiancati da alcuni dei migliori professionisti del settore che hanno contribuito a realizzare un film di grande impatto visivo, sarà il film di Natale disponibile in esclusiva su Prime Video.



Il film è stato presentato in anteprima a Roma al cinema Moderno, che per una sera si è trasformato in un vero e proprio villaggio di Natale, con un allestimento magico in cui si respirava la favola della festa, e che ha accolto tantissimi bambini con l’immancabile cappello da elfo. Durante la premiere, il cast, i creator, gli invitati e i 170 piccoli ospiti del Giffoni Film Festival hanno consegnato, sotto il grande albero di Natale allestito all’interno del cinema, dei loro giocattoli d’infanzia. Sono proprio questi ultimi i protagonisti del progetto che Prime Video ha organizzato in occasione del lancio del film: i giochi raccolti durante la premiere e attraverso i canali social di Prime Video, verranno restaurati e riparati dalle artigiane dell’Ospedale Delle Bambole a Napoli, e poi donati a bambini meno fortunati.



Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.



