John Woo torna al cinema con Silent Night - Il Silenzio della Vendetta

Mentre le città iniziano ad essere addobbate con le prime luci natalizie e si respira aria di festa, per qualcuno la Vigilia di Natale quest’anno sarà tutt’altro che serena… al contario, si tingerà di rosso sangue. Sta per arrivare nei cinema italiani, in anteprima mondiale con Plaion Pictures dal 30 novembre , l’action movie Silent Night - Il Silenzio della Vendetta , diretto dal leggendario maestro John Woo e con un intenso Joel Kinnaman .

Attraverso una serie di intense clip dal film, Plaion Pictures ci apre le porte sul viaggio nell’abisso intrapreso dal protagonista Brian Godlock, a cui dà volto l’attore svedese – noto soprattutto per aver preso parte a film action e thriller come L’ora nera (2010), la serie The Killing (2010), il remake di Robocop (2014) e Suicide Squad e The Suicide Squad – Missione suicida. Kinnaman si cala negli inizialmente anonimi panni di un cittadino modello e amorevole padre di famiglia che, dopo essere colpito dalla dolorosa tragedia della prematura morte del figlio durante una sparatoria, intraprende un percorso di trasformazione al termine del quale diverrà uno spietato vendicatore muto, apprendendo le più letali tecniche di lotta, un’incredibile abilità al volante e una mira infallibile.

Commentando la realizzazione del film, Joel Kinnaman afferma: “John non è solo un regista cinematografico iconico. È il maestro della macchina da presa. Non ho mai lavorato con un regista capace di raccontare così tanta storia solo attraverso il modo in cui muove la macchina da presa. Capisco perché ha voluto fare questo film senza dialoghi, perché apre così tante opportunità creative per progettare sequenze bellissime. È un film molto artistico”.Nell’immaginario comune, molte persone potrebbero pensar che fare un film senza dialoghi sia più facile dal punto di vista lavorativo, ma come afferma Kinnaman “in realtà è molto più impegnativo. Ti costringe a prepararti molto di più su altri aspetti della recitazione – come ciò che viene espresso dai tuoi occhi, il linguaggio del corpo. Tutto il resto diventa molto più importante perché rimuovi quell’elemento. Richiede davvero una preparazione intensa. È molto eccitante ed è sperimentale in un certo senso.”

Antagonista di Kinnaman nel film è Harold Torres, che interpreta il malvagio Playa, capo gang coinvolto nel traffico di armi e droga e in altre attività illegali, nonché nella morte del figlio di Brian. Torres - attore messicano noto per le sue interpretazioni da protagonista nel film Memory, nella serie televisiva Run Coyote Run e recentemente nominato Miglior Attore Maschile agli Independent Spirit Awards 2021 per la serie ZeroZeroZero – ammette un’ammirazione genuina per il lavoro di Woo: “La prima cosa che mi ha spinto a lavorare in questo film è stato naturalmente il regista, John Woo. Ricordo ancora la prima volta che ho visto un film di John! Penso che sia una leggenda vivente. All’inizio non mi interessava nemmeno quale fosse il mio personaggio… Ho accettato subito, perché per me è un onore far parte di questo film!”

Fanno parte del cast anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X – A Sexy Horror Story) e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace), onorati di far parte di un’opera di Woo che secondo entrambi “potrebbe segnare un nuovo capitolo del genere action”. SILENT NIGHT – IL SILENZIO DELLA VENDETTA porta l’action a nuovi livelli, grazie alla geniale messa in scena del suo regista John Woo, che torna nuovamente a sfidare se stesso e il pubblico realizzando un revenge movie adrenalinico in cui l’azione conta letteralmente più delle parole. In assenza di dialoghi, a farla da padrona è la magnifica colonna sonora, una vera e propria esplosione musicale che enfatizza le scene mozzafiato, arricchita a sua volta da numerosi effetti speciali, sparatorie e inseguimenti da urlo che garantiscono allo spettatore un’esperienza cinematografica unica e imperdibile, anzi “epico”, come afferma con orgoglio il cast. SILENT NIGHT – IL SILENZIO DELLA VENDETTA, nei cinema dal 30 novembre distribuito da Plaion Pictures.