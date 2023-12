Arriva su SKY Super Mario Bros - il film

Come apprendiamo da Cinefilos.it dopo gli incassi record in sala, arriva in prima tv su Sky Super Mario Bros - il film, blockbuster d’animazione di Nintendo e Illumination, con i due idraulici più famosi nella cultura popolare degli ultimi quarant’anni, martedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.