Arriva al cinema l'horror The Piper

Come apprendiamo da Cinefilos.it arriverà nelle sale italiane dal 18 gennaio distribuito da Vertice 360 The Piper di Erlingur Thoroddsen. Ispirandosi alla celebre favola dalle tinte dark “Il Pifferaio di Hamelin”, il regista Erlingur Thoroddsen porta sul grande schermo una leggenda terrificante su una melodia maledetta, animata dalle musiche del compositore Christopher Young, già autore delle colonne sonore di numerosi film horror, tra cui “The Grudge”, "The Exorcism of Emily Rose" e “Sinister”.