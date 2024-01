Lucasfilm annuncia un nuovo film di Star Wars

Lucasfilm annuncia via Cinefilos.it il nuovo film dell'universo di Star Wars, The Mandalorian & Grogu. Il Mandaloriano e Grogu si imbarcano in una nuova avventura nelle sale cinematografiche. Diretto da Jon Favreau e prodotto da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni, questo nuovo capitolo del viaggio del Mandaloriano e di Grogu inizierà la produzione nel 2024.