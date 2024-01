Suncoast: trailer del film con Laura Linney e Woody Harrelson

Disney+ ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di Suncoast, scritto e diretto da Laura Chinn, con Nico Parker, Laura Linney e Woody Harrelson. Il film originale è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival il 21 gennaio 2024 e sarà disponibile in streaming in esclusiva in Italia dal 9 febbraio su Disney+.