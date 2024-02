Priscilla: trailer del film di Sofia Coppola

Vision Distribution ha diffuso il trailer ufficiale italiano di Priscilla , il film diretto da Sofia Coppola con protagonisti con Jacob Elordi e Cailee Spaeny vincitrice della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Tratto dal libro ‘ELVIS and ME’ di Priscilla Presley con Sandra Harmon Prodotto da Sofia Coppola, p.g.a., Lorenzo Mieli, p.g.a., Youree Henley, p.g.a. la pellicola debutterà al cinema dal 27 Marzo 2024.

In Priscilla Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l’uomo, che e? già una superstar del rock’n’roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama.