Napoleon, il dramma storico di Ridley Scott in uscita su Apple TV+

Apple Original Films ha annunciato che Napoleon , il dramma storico di Ridley Scott nominato agli Oscar e ai BAFTA, sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal 1° marzo.

Fin dal suo debutto, il film ha riscosso un ampio consenso da parte della critica ed è stato candidato a tre premi Oscar per Miglior effetti visivi, Miglior scenografia e Migliori costumi. Il film ha ricevuto anche quattro nomination ai BAFTA per Miglior film britannico dell'anno, Migliori costumi, Miglior trucco e parrucco e Migliori effetti visivi.



Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, Napoleon vede protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo dell'imperatore e leader militare francese. Il film offre uno sguardo originale e personale sulle origini di Napoleone e sulla sua rapida e spietata ascesa a imperatore, vista attraverso il prisma della sua relazione dipendente e spesso instabile con la moglie e unico vero amore, Josephine, interpretata da Vanessa Kirby. Il film cattura le famose battaglie, l'implacabile ambizione e la stupefacente mente strategica di Napoleone, straordinario leader militare e visionario della guerra.



Una produzione di Apple Studios in collaborazione con la Scott Free Productions, Napoleon è prodotto dallo stesso Scott, da Kevin Walsh, Mark Huffam e Joaquin Phoenix; Michael Pruss e Aidan Elliott sono i produttori esecutivi.