Ancora un’estate in arrivo al cinema

Applaudito in concorso a Cannes 2023 e candidato a 4 premi César, gli Oscar francesi, Ancora un’estate segna il grande ritorno alla regia di una cineasta leggendaria come Catherine Breillat, pioniera del cinema al femminile e spesso al centro di polemiche per il suo approccio anticonformista al racconto del desiderio e della sessualità. Il film uscirà al cinema il 7 marzo con Teodora.

Anne, avvocata di successo, accoglie in casa Théo, il figlio diciassettenne che il marito ha avuto da un matrimonio precedente. Tra i due nasce un’intesa imprevista, ma quando Théo dice al padre che lui e Anne sono diventati amanti, la donna nega tutto… Breillat firma un inno alla follia dell’amore contro ogni convenzione, “un film tagliente come un diamante, forse il più bello di questa regista immensa”, come ha scritto a buon diritto Le Monde.

"Il mio lavoro", afferma la regista, "si interroga sulla sessualità, anche con asprezza, ma i miei film sono prima di tutto poetici: mi interessa il desiderio, l’amore, la pulsione amorosa, il senso di colpa… insomma tutto ciò che ci sfugge, che ha a che fare con il non detto. Non amo un approccio realistico al cinema, che spesso si riduce a una serie di affermazioni stereotipate e moralistiche. Credo ancora che la vera arte sia morale nella sua capacità di guardare alle persone e trasfigurarle per farne sbocciare la bellezza".