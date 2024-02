Trailer italiano del film Civil War

01 Distribution via Cinefilos.it ha diffuso il trailer italiano di CIVIL WAR scritto e diretto da Alex Garland con Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Hendersone Nick Offerman. Il film à unn'esclusiva per l'Italia LEONE FILM GROUP in collaborazione con RAI CINEMA. debutterà al cinema dal 18 Aprile 2024.