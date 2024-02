My Sweet Monster, da oggi al cinema

Debutta oggi al cinema My Sweet Monster . Per l’occasione, Plaion Pictures ha diffuso via Cinefilos.it tre clip che raccontano i temi principali della pellicola, dal rispetto per la natura all’empowerment femminile.

Film d’animazione per tutta la famiglia ispirato alle più grandi fiabe di sempre e diretto da Viktor Glukhushin, che ha già conquistato nel 2022 il box office italiano con Lo schiaccianoci e il flauto magico. Divertente viaggio che mescola avventura, magia e amore, il titolo affronta tematiche molto importanti e attuali, senza dimenticare gli elementi che da sempre hanno contribuito a caratterizzare i migliori classici animati: splendide animazioni e canzoni travolgenti completamente adattate in italiano.

Le clip raccontano in pochi minuti le tematiche cardine attorno a cui ruota il film. “Madre Natura”, infatti, insiste sull’importanza della natura, evidenziando al tempo stesso come spesso gli esseri umani vogliano ingiustamente avere controllo su di essa. “Sono la principessa Barbara”, invece, ritrae il divertente primo incontro fra i protagonisti, presentando le loro irresistibili personalità e spiegando perché la principessa non voglia tornare nel suo palazzo natale, da cui è scappata per sfuggire alle continue imposizioni del padre e a un matrimonio combinato con il perfido Joyce. Che Barbara non sia la solita principessa in attesa del principe azzurro che la salvi, è chiaro anche nella clip “La grande fuga”, un’emozionante sequenza in cui la giovane protagonista e i suoi nuovi amici dimostrano tutto il loro coraggio fuggendo dagli incredibili robot di Joyce.