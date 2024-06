Kinds of Kindness: al cinema il nuovo film di Yorgos Lanthimos

Searchlight Pictures porta al cinema Kinds of Kindness , diretto dal candidato all’Academy Award Yorgos Lanthimos . Il film vede protagonista la due volte vincitrice del Premio Oscar Emma Stone , insieme al candidato all’Academy Award Jesse Plemons , al candidato all’Academy Award Willem Dafoe, Margaret Qualle y, alla candidata all’Academy Award Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer . La sceneggiatura originale è scritta da Lanthimos e Efthimis Filippou, segnando così la loro quinta collaborazione (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth, Alps). Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos e Kasia Malipan.

Kinds of Kindness è un film in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Tra i professionisti dietro la macchina da presa, troviamo il direttore della fotografia candidato all’Academy Award Robbie Ryan(Povere Creature!, La favorita), lo scenografoAnthony Gasparro (First Cow), la costumista Jennifer Johnson (Tonya), la makeup department headJessica Needham (First Cow, Rogue One: A Star Wars Story), l’hair department head Jennifer Serio (First Cow, Saturday NightLive), il montatore candidato all’Academy Award Yorgos Mavropsaridis (Povere Creature!, La favorita)e il compositore candidato all’Academy Award Jerskin Fendrix(Povere Creature!).

Il film

Il regista, sceneggiatore e produttore candidato all’Academy Award Yorgos Lanthimos aveva già lavorato con il co-sceneggiatore Efthimis Filippou in diversi progetti girati in greco e in inglese, tra cui Dogtooth, Il sacrificio del cervo sacro e The Lobster, grazie a cui sono stati entrambi candidati all’Academy Award per la miglior sceneggiatura.

L’idea per Kinds of Kindness ha assunto molteplici forme narrative nel corso degli anni, per poi evolversi in un’antologia. “Avevamo iniziato con una sola storia, ma man mano che ci lavoravamo, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante realizzare un film che avesse una struttura diversa rispetto ai nostri lavori precedenti”, spiega Lanthimos. “Mentre identificavamo le storie successive, volevamo mantenere un filo conduttore tematico, in modo che sembrassero tutte appartenere allo stesso gruppo”.

Lanthimos ammette che sia lui che Filippou hanno una sensibilità molto simile per quanto riguarda la scrittura. “Siamo in grado di espandere le rispettive idee”, prosegue. “Se uno di noi inventa una storia, l’altro può trovare degli elementi che la rendano più interessante o più complessa. Questo funziona davvero bene per noi ed è per questo che continuiamo a lavorare insieme”.