The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes da oggi al cinem

Come apprendiamo da Cinefilos.it l'uscita al cinema dell’attesissimo film anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes . Scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), il titolo arriva proprio oggi in oltre 200 sale cinematografiche in un evento speciale di tre giorni, il 10, 11 e 12 giugno 2024 . In alcuni cinema, oltre alla versione doppiata in italiano , il film sarà disponibile anche in lingua originale con sottotitoli in italiano .

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è un racconto mystery sci-fi dai toni romantici tratto dall’omonimo romanzo scritto daMei Hachimoku e illustrato dall’artista Kukka. Il successo ottenuto dalla light novel ha portato prima alla realizzazione di un manga e poi del lungometraggio, caratterizzato dal meticoloso lavoro di Satomi Yabuki (Tokyo Ghoul; Pompo, la cinefila), responsabile del design dei personaggi e supervisore capo delle animazioni, e dello studio di animazione CLAP (Pompo, la cinefila).

La profondità e la complessità dell’opera originale hanno conquistato Tomohisa Taguchi, che ha scelto di trasporre in un film la light novel proprio in virtù di queste caratteristiche. A dimostrazione di quanto The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes sia un’opera unica nel suo genere, il regista ha dichiarato come, pur affondando le radici nella cultura giapponese (la vicenda è ispirata alla leggenda di Urashima Taro), la storia sia capace di parlare a un pubblico universale: “In Giappone, molte storie – soprattutto negli anime – parlano di eroi repressi. Penso che ciò sia legato alla storia e alla cultura giapponese, ma il senso di oppressione è universale. Chiunque può attraversare momenti in cui la vita appare difficile e particolarmente disperata.“.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes ha conquistato il favore di pubblico e critica aggiudicandosi alcuni tra i premi più prestigiosi dedicati al mondo dell’animazione, come il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023 e il riconoscimento come miglior film agli Anime Trending Awards 2024. Il nuovo film di Anime Factory, che con questo titolo coltiva ulteriormente il suo impegno nel portare in Italia e far conoscere al pubblico italiano il meglio dell’animazione giapponese, è pronto a conquistare il pubblico con un evento imperdibile al cinema dal 10 al 12 giugno.

La trama del film

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all'interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?