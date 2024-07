Spellbound - L’incantesimo, primo teaser trailer

Netflix ha diffuso via Cinefilos.it il teaser trailer ufficiale di Spellbound - L’incantesimo , una nuova magica avventura animata in arrivo solo su Netflix dal 22 novembre, dall’animatore visionario di Toy Story - Il mondo dei giocattoli e dalla coregista di Shrek.

Spellbound - L’incantesimo narra le avventure di Ellian, la tenace figlia dei dominatori di Lumbria che deve intraprendere una pericolosa missione per salvare la famiglia e il regno dopo che un misterioso incantesimo trasforma i suoi genitori in mostri. Spellbound - L'incantesimo è diretto da by Vicky Jenson (Shrek) con la colonna sonora originale del compositore che ha conseguito il titolo "EGOT" Alan Menken (La Bella e la Bestia) e i testi di Glenn Slater (Rapunzel - L'intreccio della torre).

Un film Netflix di Skydance Animation, Spellbound - L'incantesimo vanta uno straordinario cast vocale nella versione originale che include Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess. La sceneggiatura di Spellbound - L'incantesimo è di Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Julia Miranda, mentre la produzione è affidata a John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg, Bruce Anderson e Linda Woolverton per Skydance Animation.