Hold Your Breath con Sarah Paulson su Disney+

Mentre aspettiamo di capire se tornerà in America Horror Story, Sarah Paulson è la protagonista di Hold Your Breath ( leggi la recensione ), film Searchlight Pictures disponibile dal 3 ottobre in esclusiva su Disney+.

Oklahoma, anni ‘30. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl, un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) si insinua tra loro, minacciando la famiglia.

Hold Your Breath è un horror-thriller psicologico scritto e co-diretto da Karrie Crouse (Westworld) e co-diretto da Will Joines (Com Truise: Propagation, The Push, Be Still). Con la vincitrice degli Emmy® e Tony Award Sarah Paulson (American Horror Story, 12 anni schiavo), Amiah Miller (The War - Il pianeta delle scimmie, Anastasia), Alona Robbins (New Amsterdam), Annaleigh Ashford (Ecco a voi i Chippendales), Ebon Moss-Bachrach (The Bear), il film è prodotto da Alix Madigan (Un gelido inverno, 1982, The Lie – La bugia) e Lucas Joaquin (House of Spoils, Resurrection, Mayday), insieme a Sarah Paulson in veste di produttrice esecutiva.