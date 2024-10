Smile 2: lo spaventoso final trailer dell'horror al cinema

Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Parker Finn, Robert Salerno Smile 2, scritto e diretto da Parker Finn. Nel cast protagonisti Naomi Scott, Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula, Ray Nicholson.

Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili. Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.