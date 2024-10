Nicolas Cage parla del suo inquietante ruolo in Longlegs

Debutta oggi finalmente al cinema Longlegs , il nuovo attesissimo film diretto da Osgood Perkins, con Maika Monroe e Nicolas Cage esce oggi in 260 schermi grazie a Be Water Film che ha acquistato i diritti per l’Italia e ne ha curato il lancio sul territorio Italiano, e alla distribuzione nelle sale di Medusa Film.

L’attore protagonista Nicolas Cage ha interpretato spesso personaggi borderline o fuori di testa, ma Longlegs è il più personale visto che è un omaggio alla madre come lui stesso ha dichiarato.

Essendo un fan di Lon Chaney, l'icona classica dei mostri, Cage ha visto in Longlegs la possibilità di interpretare una creazione di Chaney, il suo Fantasma dell'opera. ‘’Quello che mi piaceva dei mostri di Lon Chaney è che avevano un cuore e mi dispiaceva sempre per loro. E per creare e dare vita al terrificante personaggio che dà il titolo al film, ho pensato, ‘’Cosa posso fare per dare a Longlegs una certa vulnerabilità?’’ Perciò ho deciso di ispirarmi a mia madre. Sì, ho trasformato mia madre in un serial killer. Puoi farlo quando ti senti in vena di fare qualcosa di artistico. Mio padre è stato il mio modello per Dracula, mia madre è stata il mio modello per Longlegs.”

Il regista Osgood Perkins ha invece commentato il primo incontro sconvolgente tra l'agente Harker (Maika Monroe) e il villain (Nicolas Cage) che sul set erano sempre stati tenuti lontani. “Maika è un'attrice straordinaria, e ho avvertito tanta emozione in lei in quel primo ciak,” e poi aggiunge “C'era attesa. C'era nervosismo. C'era amore. C'era paura. C'era tristezza. C'era eccitazione. Tutto.’’ Il primo sguardo che Monroe posa su Cage con il trucco e le protesi che lo rendono irriconoscibile è stato così intenso che il microfono sotto la sua camicetta ha captato il suo battito cardiaco. Secondo Perkins ‘’Sentire il battito cardiaco con quel tipo di posizionamento del microfono non è raro, ma sentire il suo cuore aumentare a circa 150 battiti al minuto (un numero che in genere indica un allenamento vigoroso) mentre era seduta e guardava Cage è stato scioccante per tutti.’’