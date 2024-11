Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa da oggi al cinema!

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa , da oggi 7 novembre al cinema narra di come un semplice errore nel lavaggio di un paio di jeans, che li fece diventare rosa, scatenò una serie di atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di Andrea, culminando con la creazione di una pagina Facebook offensiva che aumentò ulteriormente le molestie.

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa è una storia drammatica e commovente che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo e cyberbullismo. Il film uscirà il 7 novembre al cinema e sarà distribuito da Eagle Pictures. Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa è diretto da Margherita Ferri e sceneggiato da Roberto Proia, è interpretato da Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Andrea Arru, Sara Ciocca e Corrado Fortuna.

Ottimi numero alle anteprime

Il film, ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, ha conquistato il primo posto del botteghino di ieri con più di 200 mila euro al box office. Merito delle numerose anteprime organizzate con le scuole, in programma, per l’appunto, dal 4 al 6 novembre per proseguire il lavoro di sensibilizzazione ed educazione sentimentale iniziato nel 2012 da Teresa Manes, la mamma di Andrea.

Gli studenti che lo stanno vedendo hanno dichiarato di aver finalmente trovato un faro nella lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e la discriminazione di ogni genere.